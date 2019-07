Scontro tra due auto a San Pietro al Tanagro. Distrutto un tubo del gas di un’abitazione

Un incidente è avvenuto questa sera a San Pietro al Tanagro, all’altezza dell’incrocio tra la Strada Statale 426 e via XXIV Maggio.

Un’Audi e una Fiat Punto, per cause ancora in corso d’accertamento, si sono scontrate.

Successivamente una delle due auto è finita sopra un tubo del gas di un’abitazione privata, rompendolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per mettere in sicurezza l’area e per evitare ulteriori disagi.

Sul posto i tecnici del servizio per ripristinare la tubatura danneggiata.

– Annamaria Lotierzo –