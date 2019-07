La Giunta Comunale di Laurito, con delibera numero 35 del 25 maggio 2019, ha istituito il concorso “Il balcone più bello”.

La gara prevede l’assegnazione di un bonus sulla TARSU 2019 pari a 300 euro per il primo classificato, 150 euro per il secondo e 75 euro per il terzo.

Il concorso consiste nell’abbellimento per tutta la stagione estiva di finestre, balconi e terrazzi con composizioni di fiori e piante di vario genere.

Le domande da parte dei cittadini interessati dovranno pervenire al protocollo del Comune di Laurito entro il 16 luglio, corredate da almeno una fotografia, e saranno valutate da una commissione di tre componenti esterni.

