Si ferisce su una spiaggia off limits a Palinuro. Soccorsa e poi multata 48enne di Potenza

Si è conclusa a lieto fine questo pomeriggio a Palinuro, presso la spiaggia “Delle Ossa”, un’operazione di salvataggio di una signora originaria di Potenza.

La 48enne, dopo aver riportato una ferita alla gamba, ha allertato il personale del 118 che, non potendo raggiungere la donna con l’ambulanza via terra, è arrivato in spiaggia dal mare. Il recupero della signora è stato possibile grazie alla disponibilità degli uomini della Cooperativa Palinuro Porto che hanno offerto una propria imbarcazione agli uomini della Guardia Costiera di Palinuro diretti dal Tenente di Vascello Giovanni Paolo Arcangeli.

L’arrivo sulla spiaggia dei sanitari del 118 e degli uomini della Capitaneria di porto e le successive operazioni di soccorso sono state rese più difficili a causa della pioggia intensa che da molte ore si è abbattuta sul basso Cilento.

Subito dopo il recupero e l’arrivo sul porto di Palinuro, la malcapitata è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per le necessarie cure mediche.

L’episodio che ha riguardato la 48enne di Potenza è accaduto in una zona interdetta all’accesso a causa del rischio di caduta massi dal costone roccioso. Per la donna dunque scatterà anche la sanzione per aver violato il divieto di accesso alla spiaggia “Delle Ossa”.

– Maria Emilia Cobucci –