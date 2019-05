Pertosa: dal 27 maggio al 1° giugno il concorso “Musica et Antrum” a cura della Fondazione MIdA

L’Associazione “Flautisti Italiani” in collaborazione con il Comune di Pertosa, il Comune di Auletta e la Fondazione MIdA, al fine di divulgare l’arte, la cultura musicale, la valorizzazione del territorio e di promuovere i giovani talenti, indice ed organizza il Primo Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Musica et Antrum”, che si terrà presso l’Auditorium MIdA 01, in piazza De Marco a Pertosa, dal 27 maggio al 1° giugno.

A tutti gli iscritti del concorso verrà offerta la possibilità di visitare le Grotte di Pertosa-Auletta al costo di un euro e gli eventuali accompagnatori avranno diritto ad un prezzo agevolato. La scheda di iscrizione, unita al versamento della quota di partecipazione, dovrà essere inviata entro il 10 maggio al seguente indirizzo: AFI, Via G. Puccini 2 – 84081 Baronissi (SA).

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.concorsomusicaetantrum.com

Oggi alla Fondazione MIdA c’è il “KID PASS DAY”, il pass grazie al quale sarà possibile per i bambini svolgere le seguenti attività, a prezzi scontatissimi.

Il sistema MIdA sarà presente fino a domani con uno stand a Planta presso il Real Orto Botanico di Napoli.

– Annamaria Lotierzo –