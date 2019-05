Andrea di Maria, nel ruolo di O’ Diplomato, conquista il pubblico nel gran finale di Gomorra 4

Si chiude il sipario sulla quarta stagione di Gomorra. La fiction, nata dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano, prodotta da Cattleya e Sky e trasmessa su Sky Atlantic, si è imposta come una delle fiction italiane più seguite al mondo. Il finale è andato in onda ieri sera tra tanti colpi di scena, tra i quali la morte di Patrizia Santoro, alias Cristiana Dell’Anna, la spietata camorrista uccisa per mano di Genny Savastano.

Grande protagonista e personaggio forte della serie è Andrea Di Maria, attore originario di Sala Consilina, che si è fatto conoscere dal grande pubblico inizialmente per la sua bravura e simpatia nel progetto di Casa Surace, ma alle spalle vanta anni di esperienza con ruoli drammatici di grande spessore. Viene dal teatro e dal cinema d’autore, ha lavorato al fianco di Vincenzo Salemme, Stefano Accorsi, Rocco Papaleo, Claudio Santamaria e molti altri.

Gomorra ha dato grande popolarità all’attore salese, che si è immerso in un ruolo spietato come è tutto quello della serie. Ha definito il suo personaggio “un animale silenzioso” nel quale in parte si è ritrovato. In Gomorra, dalla terza stagione, ha interpretato Elia Capaccio. Un personaggio cattivo, O’ Diplomato, al comando dei fratelli Capaccio che con Carlo Caracciolo vuole essere il padrone incontrastato della città. Elia e Ferdinando organizzano un rivolta per prendersi Forcella e allargare il loro potere sulle piazze di spaccio di Napoli, iniziando la vendetta contro Enzo Sangueblù, colpevole di aver ucciso il fratello “scemo”. Enzo non può più contare più sulla lealtà cieca dei ragazzi, che da tempo fanno il doppio gioco con lui. Mandano a farlo fuori, ma uno dei suoi ex camorristi lo avvisa, ed Enzo si salva.

Una guerra per il territorio accesa che vedrà nella nuova serie ancora una volta Di Maria tra i protagonisti più attesi.

– Marianna Vallone –