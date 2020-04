“Io cucino con MD Polla”.Al via il contest su Fb per vincere un forno elettrico grazie alla ricetta preferita

Hai una passione per la cucina e in questo periodo di “lockdown” hai scoperto lo chef che è in te? Il supermercato MD di Polla dà il via ad un contest gustoso per chi ama cucinare mettendo in palio un forno per chi vincerà il concorso.

Con una spesa di 30 euro effettuata all’MD di Polla si riceverà in regalo una padella. Tornati a casa basterà preparare una delle ricette preferite utilizzando la padella in omaggio e scattare una foto.

Le foto dovranno essere condivise sulla pagina Fb dell’evento “Io cucino con MD Polla“ inserendo una breve descrizione della ricetta e l’hashtag #iocucinoconmdpolla. Da questo momento parte la gara, perchè bisognerà invitare i propri amici a mettere tanti like alla foto postata. La ricetta che riceverà più “Mi Piace” sarà la vincitrice del contest MD e darà la possibilità di portare a casa un comodo forno elettrico.

“In questo periodo particolare vogliamo alleggerirvi la giornata con un contest divertente e gustoso – fanno sapere dalla Direzione dell’MD di Polla -. Così vi proponiamo un modo creativo per stare insieme e vincere un forno per continuare i vostri esperimenti“.

Il supermercato MD si trova a Polla in via della Lana.

