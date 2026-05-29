L’Agenas promuove la Basilicata per il rispetto dei tempi di garanzia per le prestazioni sanitarie e in base ai dati, relativi al primo quadrimestre del 2026, viene indicata tra le realtà territoriali che hanno fatto registrare risultati positivi e soddisfacenti sia nell’erogazione delle visite specialistiche sia nell’esecuzione degli esami diagnostici, come Tac, risonanze ed ecografie.

Come sottolineato dall’assessore alla Salute, il dato medio nazionale parla di una crescita della percentuale di adempimento che sale al 78,7% per le visite e all’84,7% per la diagnostica e la Basilicata presidia positivamente entrambi i parametri, a dimostrazione che il sistema sanitario regionale e il privato accreditato stanno rispondendo con prontezza a una mole imponente di prenotazioni.

Tempi di erogazione in miglioramento anche in Campania e a commentare i dati è stato il Presidente della Regione Roberto Fico con un post sui social.

“Sulla sanità, come su tutte le varie materie, servono dati pubblici, misurabili e trasparenti. Per questo è importante il lavoro che Agenas sta svolgendo sulle liste d’attesa. Perché aiuta a capire cosa funziona e dove bisogna intervenire – scrive – I dati diffusi oggi dall’Agenzia mostrano segnali di miglioramento anche per la Campania. Un risultato che ci incoraggia, sapendo che c’è ancora tanto da fare. E noi ci stiamo impegnando, costantemente, per farlo. Dopo l’uscita dal piano di rientro abbiamo aumentato di 62 milioni di euro le risorse per il personale delle aziende sanitarie e ospedaliere e stanziato altri 98 milioni per nuove assunzioni nella sanità territoriale. Abbiamo aggiornato il Registro Tumori, rendendo i dati consultabili per periodi, Asl e distretti sanitari di residenza. Stiamo lavorando al nuovo piano ospedaliero e territoriale ed abbiamo certificato 98 Case di Comunità, 13 Ospedali di Comunità e oltre 60 Cot nell’ottica di rafforzare la rete di sanità territoriale affinché sia più vicina ai cittadini. Siamo all’inizio di un percorso, che non è semplice, ma che stiamo portando avanti con attenzione e serietà. Tutti insieme, per dare risposte sempre più rapide e più efficaci ai cittadini”.