Ha registrato un eccellente successo “A spasso nel tempo”, il centro estivo per bambini e bambine dai 3 ai 12 anni realizzato da Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus che si è svolto nel Plesso Scolastico Viscigliete a Sala Consilina e ad Atena Lucana Scalo dal 3 luglio all’11 agosto e dal 18 al 29 agosto.

Tantissime le attività che hanno reso speciali le giornate estive dei bambini, tra laboratori espressivi e manuali (teatro, pane e pizza, lingue straniere, Piccolo Scienziato), giochi divertenti, sport, musica e danza, cacce al tesoro.

Il centro estivo di Insieme è stata la giusta occasione per trascorrere le vacanze da scuola continuando a socializzare tra coetanei. Venerdì scorso organizzatori, bambini e famiglie hanno partecipato alla festa finale del centro estivo di Atena Lucana nell’Auditorium Comunale.

“La Cooperativa, ancora una volta, ha deciso di mettere in campo la propria esperienza nel territorio, con l’intenzione di offrire uno spazio a misura di bambino e soprattutto rispondente ai bisogni dei singoli e delle famiglie – dichiara la dottoressa Alessia Monzillo, presidente di Insieme -. Le nuove generazioni godono di un grande privilegio: possono imparare qualsiasi cosa grazie agli strumenti e alle spalle dei grandi che insegnano loro i giusti valori. E non è un caso il tema scelto per i centri estivi , ‘A spasso nel tempo’, volendo tentare di riportare alle origini i più piccoli per apprezzare ancora di più il presente ed il futuro. Le nuove tecnologie sono certamente la fonte quotidiana a cui maggiormente i giovani attingono e l’estate concede loro ancora più tempo, per cui la presenza di uno spazio in cui a predominare è la relazione ha incardinato perfettamente i principi della Cooperativa, ovvero lavorare per creare ambienti sociali in cui la regola è l’interazione tra gli uni e gli altri“.

“Ci auguriamo di aver, seppure in misura ridotta, raggiunto l’obiettivo, ma siamo fiduciosi di questo, perché la vera risposta per noi è stata la partecipazione quotidiana dei bambini e dei ragazzi che con entusiasmo hanno accolto ogni proposta e iniziativa – prosegue -. A conclusione dei centri estivi abbiamo omaggiato le famiglie, i bambini e i ragazzi di una serata speciale dedicata interamente a loro per trascorrere un momento conviviale, tra balli, canti e sketch teatrali. Un ringraziamento speciale è doveroso alle famiglie che hanno deciso di affidare a noi i loro figli, ai bambini e ai ragazzi per l’entusiasmo e soprattutto agli operatori che hanno lavorato duramente e costantemente affinché ogni giorno fosse unico. È soltanto grazie al loro impegno che possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati ottenuti. Ringrazio Emiliana, Debora, Simona, Alessia, Monica, Daiana, Serena, Alessia, Giovanni, Federica, Giorgia e Paola. Inoltre, ringrazio le Amministrazioni comunali di Sala Consilina ed Atena Lucana per averci consentito di fornire il nostro contributo nella gestione dei centri estivi. Un ringraziamento speciale lo dobbiamo alla professoressa Clorinda Gallo che ha offerto la sua professionalità per i laboratori di lingua inglese e di narrativa. La sua presenza è stata fondamentale durante il servizio, grazie a lei i bambini hanno avuto modo di implementare le competenze di base attraverso momenti ludico-didattici“.