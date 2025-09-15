A Sala Consilina il sindaco Domenico Cartolano e il vicesindaco con delega alla Viabilità Bartolo Lettieri, di concerto con la Polizia Locale diretta dal Comandante Salvatore Della Luna Maggio, hanno predisposto un’isola pedonale in via Giacomo Matteotti, nel tratto compreso tra l’intersezione via Garibaldi/via Giocatori e l’intersezione via Matteotti/via De Petrinis.

Potranno accedere all’area gli scuolabus e gli autobus adibiti al trasporto degli studenti, i veicoli a servizio delle persone invalide e tutti i veicoli adibiti ad attività di soccorso ed emergenza.

L’attivazione della zona scolastica sarà resa operativa in tutti i giorni di svolgimento delle attività didattiche dalle ore 8:00 alle ore 8:30 dalle ore 13:00 alle ore 13:30.

Resta in facoltà della Polizia Locale, incaricata delle attività di controllo e vigilanza, attivare nel tratto stradale la “zona scolastica” nelle fasce orarie di entrata/uscita degli studenti secondo il calendario stabilito dalle autorità scolastiche, senza che sia necessario emettere altri provvedimenti di disciplina.

L’ordinanza resterà in vigore fino alla riapertura dell’ingresso inferiore di via Gramsci del Plesso Scuola Primaria.