Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità una mozione che condanna gli atti di guerra a Gaza e invita il Governo a sospendere ogni rapporto istituzionale e commerciale con il Governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu.

La mozione ha unificato tutte le altre che erano state presentate in Aula sulla guerra a Gaza. Al momento della votazione, nell’Aula del Consiglio regionale non erano presenti i consiglieri di centrodestra.

La mozione approvata ha unificato anche le altre mozioni in programma: in particolare quella che prevedeva iniziative della Regione Campania a tutela dei diritti umani e di protezione della popolazione civile nella Striscia di Gaza, quella a sostegno alla candidatura dei bambini palestinesi al Premio Nobel per la Pace e quella di condanna delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate nella Striscia di Gaza, sostegno ad ogni iniziativa diplomatica, nazionale e internazionale volta ad ottenere un cessate il fuoco umanitario immediato, la liberazione degli ostaggi israeliano, la protezione dei civili e l’ingresso rapido degli aiuti umanitari.