Incidente domestico a Giungano. Fiamme da una stufa, il sindaco salva due donne

E’ stato il primo cittadino di Giungano Giuseppe Orlotti, con l’aiuto di un agente della Polizia Municipale, a salvare due donne da un incendio.

Come si legge sul quotidiano “Il Mattino”, una donna di 93 anni e sua figlia di 65 anni erano in cucina e per riscaldarsi hanno acceso una stufa alogena. La 93enne non si è resa conto di essersi avvicinata troppo alla stufa se non quando ha visto le fiamme divampare dalla poltrona.

La figlia ha immediatamente chiamato il sindaco che ha allertato i Vigili del Fuoco e si è precipitato sul posto con il Vigile Urbano. Senza attendere l’arrivo dei caschi rossi, i due hanno preso gli estintori dal Comune, hanno spento il fuoco e portato fuori dall’abitazione madre e figlia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli, i Carabinieri di Capaccio Scalo e i sanitari del 118 che ha trasportato le due donne all’ospedale di Eboli dove sono state visitate e medicate.

– Annamaria Lotierzo –