Sant’Arsenio: cane cade in un fossato e resta incastrato. Salvato dai Vigili del Fuoco

Attimi di paura questa mattina a Sant’Arsenio per le sorti di un cane che è precipitato in un fossato delimitato da un muro perimetrale in località Sotto Braida.

L’animale è caduto dopo una corsa ed è rimasto incastrato con le zampe all’aria in uno spazio angusto da cui non riusciva a liberarsi in maniera autonoma.

Provvidenziale è stato il passaggio di una donna che ha visto l’animale in difficoltà ed ha allertato prontamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, intervenuti subito dopo sul posto.

I caschi rossi hanno dovuto lavorare non poco e in uno spazio particolarmente ristretto per riuscire ad estrarre il povero cane che, grazie all’intervento repentino, è rimasto illeso dopo la spiacevole avventura.

– Chiara Di Miele –