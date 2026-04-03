L‘epatite è un’infiammazione del fegato che può avere origine virale o essere scatenata da fattori non virali come alcol, farmaci o autoimmunità.

Diverse sono le forme di epatite virale (A, B e C le più note) e nelle ultime settimane ad allarmare, soprattutto il territorio della Campania, è stata proprio l’epatite A, i cui casi registrati hanno subito un picco, in particolar modo nel napoletano.

Con il Prof. Marcello Persico, Ordinario di Medicina Interna all’Università degli Studi di Salerno e Direttore della Clinica Medica ed Epatologia presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, abbiamo affrontato la tematica per conoscere le differenze in termini di trasmissione e gravità delle forme virali e cosa accade quando l’epatite non viene diagnosticata precocemente.

Ma abbiamo approfondito anche quali sono le categorie maggiormente a rischio, per quali forme esiste ad oggi una copertura vaccinale e messo in evidenza i soddisfacenti progressi raggiunti nel campo della terapia farmacologica.

Il Prof. Persico riceve presso il Punto Salute della Clinica Giordano a Trinità di Sala Consilina. Proprio qui dal 4 all’8 maggio sarà possibile sottoporsi ad uno screening gratuito per l’epatite C, prenotandosi allo 0975/45315.



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