Sgomento a Sant’Arsenio per il ritrovamento di un cane chiuso in un sacchetto di plastica.

A notarlo durante una passeggiata è stato un cittadino del posto, il quale ha segnalato l’accaduto.

Il povero animale, di taglia media, è stato chiuso nella busta e lasciato a bordo strada in via Fosso del Mulino. Non si sa da quanto tempo si trovasse lì: si tratta di una femmina, marrone con macchie bianche e secondo i primi accertamenti eseguiti dai Carabinieri Forestali intervenuti sul posto risulterebbe un cane ben tenuto, nutrito e dal pelo curato. Al momento del ritrovamento il cane era già privo di vita e nella busta erano presenti chiazze di sangue.

Resta da chiarire se sia stato lasciato lì dopo la morte o se si tratta di un ennesimo caso di violenza sugli animali, tuttavia secondo prime indiscrezioni sembrerebbe trattarsi di un possibile avvelenamento.

La bestiola è stata affidata ai medici veterinari dell’ASL, i quali stanno indagando insieme alle Forze dell’Ordine sull’accaduto.