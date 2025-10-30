Anche quest’anno la Fondazione Lamura ha voluto celebrare l’Ottobre Rosa, mese dedicato alla salute e alla prevenzione femminile, con l’incontro per le collaboratrici DFL dal titolo “Coltivare la Cura”, che si è tenuto nella Sala Rossa dell’azienda di Sala Consilina.

Un pomeriggio pensato per riscoprire il valore del prendersi cura di sé in tutte le sue forme: corpo, mente ed emozioni.

L’iniziativa è stata aperta dall’intervento della dottoressa Annarita Roscigno, oncologa e responsabile dell’U.O.S.D. di Oncologia dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, che ha sottolineato l’importanza della prevenzione come gesto quotidiano di responsabilità verso sé stesse.

Marzia Manilia, biologa nutrizionista, ha approfondito le correlazioni tra alimentazione e malattie, offrendo alle partecipanti indicazioni pratiche per adottare abitudini sane e consapevoli come forma di prevenzione attiva.

Paola Perri, psicologa e psicoterapeuta, ha invece coordinato un momento di riflessione sul benessere mentale ed emotivo, sottolineando l’importanza di ascoltare il proprio corpo, riconoscere i segnali di disagio e sapere quando chiedere aiuto. La sua relazione si è conclusa con un esercizio pratico di respirazione guidata che ha offerto un’occasione concreta di introspezione e rilassamento.

Dopo gli interventi delle ospiti, le partecipanti hanno scritto un pensiero o un impegno personale per la prevenzione su fiori di carta affissi su un grande albero rosa: un simbolo di cura condivisa, crescita e consapevolezza.

La giornata si è conclusa con un momento esperienziale curato da Ela’s Sweets, seguito da un momento di relax in collaborazione con il New Age Café, che ha regalato alle partecipanti un’occasione di dialogo e convivialità.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Lamura con il sostegno della Direzione DFL, si inserisce nel più ampio impegno dell’azienda per la promozione della salute e del benessere nei luoghi di lavoro, attraverso appuntamenti di sensibilizzazione e formazione dedicati al personale.