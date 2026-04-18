Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione tra Salerno e Pontecagnano. Rinvio a giudizio per i responsabili
Sono state rinviate a giudizio le persone coinvolte nell’indagine per favoreggiamento alla prostituzione a Salerno e in provincia.
I fatti risalgono al 2024, quando con un’ordinanza applicativa di misure cautelari il Gip del Tribunale di Salerno ha disposto gli arresti domiciliari per alcuni degli indagati, il divieto di dimora per altri e il sequestro di un B&B nel comune di Pontecagnano Faiano.
Secondo la tesi accusatoria i responsabili avrebbero favorito e sfruttato la prostituzione mettendo a disposizione di donne e transessuali la struttura ad un prezzo maggiorato rispetto a quello offerto ai clienti.
Dunque, come riporta “Il Mattino”, il Gup del Tribunale di Salerno ha disposto il rinvio a giudizio per 11 responsabili e condannato in abbreviato a 3 anni di reclusione per il solo favoreggiamento uno degli imputati.
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