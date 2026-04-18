Lo scorso giovedì a Casalbuono, nella sede del Circolo Ricreativo Culturale, si è tenuto un corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), tenuto dall’Associazione ALFIS NO PROFIT di Sant’Arsenio, che ha visto la partecipazione di un numeroso gruppo di cittadini.

Grazie a questo percorso formativo teorico-pratico sono state apprese le manovre di primo soccorso, necessarie per assistere una persona colpita da arresto cardiaco improvviso. L’obiettivo principale è stato quello di fornire le competenze per intervenire tempestivamente nei primi minuti critici, in attesa dell’arrivo dei soccorsi avanzati (118).

Durante il corso teorico pratico sono stati trattati la RCP (rianimazione cardiopolmonare), il massaggio cardiaco e tecniche di ventilazione, l’utilizzo del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) e come posizionare correttamente le piastre e seguire le istruzioni del dispositivo, la disostruzione delle vie aeree e le relative manovre per liberare le vie respiratorie in caso di soffocamento (spesso incluso nel modulo pediatrico), la posizione laterale di sicurezza per mantenere le vie aeree libere in una persona incosciente che respira.

Presente all’importante iniziativa il rappresentante del Consiglio Direttivo del Circolo Nicola Migliore che nei saluti ha inteso “ringraziare sinceramente tutti i partecipanti al corso di formazione BLSD per l’impegno, l’attenzione e per la partecipazione dimostrata. La vostra presenza attiva e il vostro interesse rappresentano un contributo fondamentale per diffondere la cultura della sicurezza e del primo soccorso, questo vi fa onore. Acquisire queste competenze significa essere pronti a fare la differenza nei momenti critici”.

Il defibrillatore, donato alla comunità grazie ad una raccolta fondi, sarà collocato nel locale antistante al Circolo Ricreativo Culturale, aperto a tutti, situato sulla SS 19.