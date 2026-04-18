Sala Consilina: tentano il furto alla filiale di una finanziaria ma il fumogeno del sistema di sicurezza li mette in fuga
Tentato furto nella notte ai danni di una filiale di una finanziaria in via Tressanti, a Sala Consilina.
Tre uomini con volto coperto hanno rotto una vetrata della sede con oggetti da scasso e una volta dentro hanno provato ad aprire la cassaforte ma senza riuscirci.
Il fumogeno sprigionato dal sistema di allarme e di antifurto li avrebbe messi in fuga.
Questa mattina sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia per i rilievi del caso e dare il via alle indagini per risalire a chi ha agito.