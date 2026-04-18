Tentato furto nella notte ai danni di una filiale di una finanziaria in via Tressanti, a Sala Consilina.

Tre uomini con volto coperto hanno rotto una vetrata della sede con oggetti da scasso e una volta dentro hanno provato ad aprire la cassaforte ma senza riuscirci.

Il fumogeno sprigionato dal sistema di allarme e di antifurto li avrebbe messi in fuga.

Questa mattina sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia per i rilievi del caso e dare il via alle indagini per risalire a chi ha agito.