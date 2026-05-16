Attività sospese per quattro aziende e 63.240,33 euro complessivi di sanzioni elevate: è l’esito dei controlli eseguiti nell’ambito della campagna disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, settore agricoltura, condotta dal 4 al 13 maggio dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno congiuntamente all’Arma Territoriale del Comando Provinciale di Salerno.

Dall’Agro Nocerino alla Piana del Sele sono state controllate 17 aziende agricole di cui 8 risultate irregolari per violazioni relative a gravi mancanze in materia di salute e sicurezza nei luoghi lavoro. Nel corso di questi controlli sono state verificate 173 posizioni lavorative di cui 108 sono risultate irregolari e 3 a nero.

Le criticità riscontrare riguardano la mancata formazione del personale sui rischi connessi alla mansione, la mancata sorveglianza sanitaria per verificare, preventivamente all’impiego, l’idoneità alla mansione, la mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, motivo per il quale sono state impartite 15 prescrizioni per violazioni al Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08) e elevate sanzioni per 33.092,66 euro.

In due aziende agricole è stato riscontrato l’impiego di cittadini extracomunitari sprovvisti di regolare permesso di soggiorno.

Complessivamente sono state quindi contestate sanzioni per un importo pari a 63.240,33 euro, di cui 33.092,66 euro per ammende relative alle violazioni di cui al D.lgs 81/2008 e 30.147,67 euro per sanzioni amministrative connesse alla sospensione di attività imprenditoriali ed impiego di manodopera a nero.