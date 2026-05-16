La Comunità Montana Vallo di Diano informa che le prove d’esame finalizzate al conseguimento dell’abilitazione alla raccolta di funghi spontanei, ai sensi della Legge regionale n. 8 del 24 luglio 2007, si svolgeranno venerdì 5 giugno. Le attività avranno inizio alle ore 8.30 negli uffici della sede dell’Ente Montano in località Vascella a Padula.

L’ammissione al colloquio è subordinata alla presentazione della domanda formale da redigersi utilizzando l’apposita modulistica disponibile nella sezione dedicata del portale istituzionale www.montvaldiano.it

Saranno accettate esclusivamente le istanze pervenute entro il 29 maggio. Quelle presentate dopo tale data saranno ritenute valide per la successiva sessione di colloqui abilitativi la cui data sarà stabilita in seguito.

Il colloquio verterà sul riconoscimento, sulla commestibilità e sulla tossicità dei funghi epigei, nonchè sulle norme per la raccolta responsabile.

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni alla raccolta telefonando allo 0975/778165 interno 305.