Furto in abitazione ad Eboli dove nella notte i ladri hanno agito in località Molinello mentre i padroni di casa stavano dormendo.

Ignoti sono riusciti ad introdursi rompendo una zanzariera e, una volta all’interno, hanno rubato il portafogli con il denaro e i documenti del proprietario che in quel momento era a letto e non si è accorto di ciò che stava accadendo.

Soltanto questa mattina al suo risveglio ha capito di essere stato derubato e ha sporto denuncia ai Carabinieri che dovranno indagare sul furto.

“Subire un furto del portafogli in casa, purtroppo, lascia addosso una brutta sensazione e un grande spavento” ha scritto sui social la vittima.