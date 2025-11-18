Ieri sera si è verificato un grave incidente stradale in via Benedetto Croce a Salerno dove una vettura per cause ancora in fase di accertamento ha sfondato la ringhiera laterale precipitando nel vuoto. L’episodio ha reso necessario un intervento complesso e coordinato da parte dei soccorritori.

A seguito dell’incidente il Codacons Campania, tramite il presidente Matteo Marchetti, esprime forte preoccupazione per l’inadeguatezza delle attuali protezioni presenti lungo il tratto, un’arteria strategica per la mobilità tra Salerno e la Costiera Amalfitana.

Il presidente chiede “l’immediata installazione di barriere new jersey in calcestruzzo o cemento, ritenute indispensabili per scongiurare tragedie simili; un intervento congiunto e coordinato tra il Sindaco di Salerno, il Comune di Vietri sul Mare e la Prefettura, affinché venga garantita una risposta immediata e concreta; l’apertura di un tavolo tecnico sulla sicurezza stradale lungo tutto il tratto a rischio”.

“È inaccettabile – dichiara Marchetti – che un’arteria così importante sia ancora priva di adeguate barriere di protezione. Inoltreremo una richiesta formale a tutte le istituzioni competenti perché si intervenga senza indugi. La sicurezza dei cittadini e dei pendolari deve essere tutelata con urgenza”.

