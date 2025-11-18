Il 22 novembre presso la DFL di Sala Consilina una mattinata di donazione di sangue con Avis
DFL di Sala Consilina, attraverso la collaborazione di Avis comunale di Salerno, propone una giornata di donazione di sangue.
Sabato 22 novembre, in via Fieghi a Sala Consilina, presso la sede dell’azienda Lamura, con un piccolo gesto di grande valore potrai salvare la vita del prossimo.
E’ possibile donare a partire dalle ore 8 e fino alle 10.30.
“Vieni a dare il tuo contributo” è l’invito da parte degli organizzatori.