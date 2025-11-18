Salerno: sfonda la ringhiera e precipita di sotto con l’auto. Salvato dai Vigili del Fuoco
I Vigili del Fuoco del distaccamento di Salerno, insieme ai soccorritori speleo alpino fluviali e col supporto di un’autoscala, ieri sera sono stati protagonisti di un intervento impegnativo.
Un uomo alla guida di un’auto ha sfondato una ringhiera in via Benedetto Croce, poi precipitando di sotto.
Il conducente, 50enne, è stato recuperato e portato a terra ed affidato alle cure dei sanitari della Croce Bianca. Il malcapitato accusava dolori vari, ma le sue condizioni non sembrano preoccupanti. Messo in salvo l’uomo con una barella, i caschi rossi si sono occupati del recupero dell’automobile.
Sul luogo dell’incidente c’è stata la presenza di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.