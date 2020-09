Sezione AIA di Sala Consilina. Manuel e Ivan Robilotta designati nei match del weekend in Serie A e B

Ancora una prestigiosa partecipazione per la Sezione AIA di Sala Consilina.

Manuel Robilotta, arbitro originario di Villa d’Agri, è stato designato in Serie A come assistente numero 2 nel match Verona- Udinese previsto domenica 27 settembre allo Stadio Bentegodi. Il fischio d’inizio sarà alle ore 15. La partita sarà arbitrata da Manuel Volpi.

Ivan Robilotta, invece, è stato designato in Serie B come IV Uomo per la partita Cosenza-V.Entella prevista sabato 26 settembre, alle ore 14, allo Stadio Marulla. La partita sarà diretta da Lorenzo Illuzzi.

Orgoglio è stato espresso dall’intera Sezione salese per il traguardo che porta sempre più in alto il mondo sportivo del Vallo di Diano.

