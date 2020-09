Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato a Salerno due uomini responsabili di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza, violenza e danneggiamento.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato dei giovani a bordo di una Peugeot 108 con targa estera che si aggirava con fare sospetto nel quartiere Torrione in Via Posidonia.

La Polizia ha quindi controllato l’auto ed il conducente ha accelerato l’andatura cercando di far perdere le proprie tracce. E’ nato così un inseguimento per le vie cittadine con l’autista della Peugeot che pur di sfuggire al controllo ha eseguito manovre spericolate imboccando a forte velocità strade strette e ha cercato di speronare l’auto della Polizia.

Al termine di un lungo inseguimento che si è snodato tra Via Trento, Via Posidonia, Via Del Pezzo e percorrendo poi Via Mantenga e il Lungomare Marconi, gli agenti sono riusciti a bloccare l’auto in Via Ruggi dove il conducente, in un ultimo tentativo di sfuggire al controllo, si è schiantato contro un’auto in sosta.

Scesi dall’auto i due uomini hanno cercato di allontanarsi a piedi per le stradine circostanti ma dopo una colluttazione sono stati bloccati dagli agenti. Dopo l’arresto sono stati condotti presso gli uffici della Questura per gli adempimenti di rito.

Nel corso della perquisizione eseguita, i due pregiudicati sono stati trovati in possesso di circa 4000 euro in banconote di piccolo taglio e di involucri di cellophane contenenti residui di cocaina, eroina ed hashish.

A.M., 33enne e C.P, 27enne, entrambi salernitani e pluripregiudicati, sono stati dichiarati in arresto per i reati di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il 33enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Fuorni Salerno mentre per il 27enne è stato disposto il regime degli arresti domiciliari.

– Claudia Monaco –