In occasione della “Settimana Mondiale del Glaucoma”, che si tiene dal 10 al 15 marzo, il Centro Oculistico Sociale UICI di Salerno offre screening gratuiti.

In particolare mercoledì 12 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle 18.00, presso la sede in via Aurelio Nicolodi n.13, sarà possibile effettuare visite di controllo gratuite per la prevenzione del glaucoma.

E’ necessaria la prenotazione ai numeri 089797256 oppure 089792933, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Il glaucoma è la seconda causa di disabilità visiva e cecità in Italia e affligge 55 milioni di persone nel mondo: è dovuto all’aumento della pressione interna dell’occhio e in limitati casi alla riduzione dell’apporto di sangue al nervo ottico.