La Gelbison centra una vittoria pesantissima con l’Anzio e si proietta in modo solitario in vetta alla classifica anche grazie ai risultati che hanno visto le dirette antagoniste uscire malconce: l’ex capolista Cassino cade con la Cynthialbalonga e il Guidonia non va oltre il pari contro la Sarnese e questo dà il via libera ai rossoblù cilentani che ora guidano il girone G con 52 punti, due in più rispetto alle due inseguitrici.

Giampà nell’occasione ha cambiato una sola pedina rispetto alla gara con il Guidonia, inserendo il rientrante Kosovan in luogo di Golfo.

E’ stata una partita iniziata bene e sbloccata dopo 10’ con una spettacolare rete di Coscia e poi controllata bene nella prima frazione. Poi i rossoblù nella ripresa hanno sofferto per il ritorno dell’Anzio ma al triplice fischio sono riusciti a portare a casa tre punti pesantissimi che valgono la leadership.

Per la cronaca la Gelbison oltre alla rete ha avuto anche un paio di occasioni per raddoppiare con Sognog, ma anche i laziali si sono resi pericolosi con Laribi, ma il risultato non è più mutato e alla fine è stato 1-0 per il team caro al presidente Maurizio Puglisi che alla sosta del campionato, per dare spazio alla Viareggio Cup, si presenta con il primo posto e con la consapevolezza che l’obiettivo di centrare la promozione in serie C può essere raggiunto.

Alla ripresa tra due settimane la squadra di Giampà sarà impegnata sul campo del Real Monterotondo.