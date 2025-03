Sono ore piene di dolore quelle che sta vivendo la comunità di Sant’Arsenio per la tragica scomparsa di Massimo Nonato, il 21enne morto nella notte in seguito ad un incidente stradale lungo via Della Sorgente a San Pietro al Tanagro.

La sua Lancia Ypsilon è uscita fuori strada, per cause da accertare, andando a finire contro un muretto. Per il giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare, il suo cuore ha cessato di battere.

Solare, educato e benvoluto da tutti, lascia nello sconforto i familiari.

Due le comunità che si sono strette in un unico abbraccio e che ora piangono la sua dipartita: il 21enne era molto conosciuto anche a San Pietro al Tanagro dove vivono alcuni familiari.

Il giovane aveva frequentato il Liceo Classico “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina.

Diversi i messaggi di cordoglio giunti non appena si è diffusa la notizia. Sconvolti e increduli gli amici per quello che è successo, ora ricordano i tanti momenti belli vissuti con lui.

L’Amministrazione comunale di Sant’Arsenio è vicina alla famiglia: “In questo momento le parole sembrano insufficienti ad esprimere il dolore per la perdita di un giovane concittadino – commenta addolorato il vicesindaco Andrea Vricella – A nome mio e dell’intera Amministrazione, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia”.

La salma attualmente si trova presso l’obitorio dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

