I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Tito, dopo la segnalazione della Sala Operativa dei Carabinieri di Potenza, hanno salvato 7 cuccioli di cane abbandonati sul ciglio della strada in località “Caruso” di Satriano di Lucania.

I sette cuccioli di razza meticcia, bianchi e neri, sebbene infreddoliti ed affamati, viste le temperature di questi giorni, si sono subito mostrati vivaci e affettuosi con i Carabinieri Forestali intervenuti.

I militari, dopo aver constatato le loro buone condizioni di salute e l’assenza del microchip identificativo, hanno affidato i cuccioli ad un dipendente del Comune di Satriano che provvederà alla loro successiva sistemazione.

Sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili dell’abbandono dei cuccioli.

Abbandonare un cane è un atto moralmente riprovevole e la legge prevede precise pene per chiunque commetta questo reato. Abbandonare qualunque animale lungo le vie può rappresentare un serio e grave pericolo per la circolazione dei veicoli con conseguenze imprevedibili.