Marca è l’evento di riferimento in Italia per il settore della Marca del Distributore, ovvero i prodotti che comunemente chiamiamo “private label”.

​L’edizione 2026 si è appena conclusa a Bologna e ha confermato il ruolo centrale di questa fiera per l’economia agroalimentare italiana.

​Qui si incontrano due mondi, i grandi nomi della GDO e i produttori. Tra loro c’era anche Diano Casearia di Sassano, una realtà storica e di eccellenza nel panorama lattiero-caseario italiano.

La nota e affermata azienda valdianese ha partecipato a Marca con uno stand molto visitato, per dialogare con i buyer della Grande Distribuzione e mostrare l’eccellenza dei suoi prodotti.

Essere tra i protagonisti di Marca permette di incontrare buyer stranieri, riaffermare la propria posizione come uno dei principali poli caseari d’Italia e intercettare le nuove esigenze dei consumatori.

“Si è chiuso ieri il Marca, appuntamento di riferimento nel settore agroalimentare, che ci ha regalato giornate intense, ricche di confronti, incontri e nuove prospettive. Grazie a chi è passato a trovarci allo stand, a partner e professionisti del settore per l’interesse e il tempo dedicato, e a tutta l’organizzazione per un evento curato e stimolante” fanno sapere da Diano Casearia dopo l’esperienza a BolognaFiere.

GUARDA TUTTE LE FOTO