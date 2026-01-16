“Prendo vitamine, ma sono sempre stanco.”

È una frase che sento spesso in farmacia, soprattutto da persone giovani, attive, che fanno tutto quello che dovrebbero fare eppure non riescono a sentirsi davvero energiche.

La stanchezza cronica raramente dipende solo da una carenza vitaminica. Molto più spesso è il risultato di stress prolungato, ritmi di vita sbilanciati e mancanza di un recupero reale. Il corpo continua ad andare avanti, ma senza mai ricaricarsi davvero.

In questi casi l’organismo non ha bisogno di essere stimolato, ma sostenuto. Cercare energia in prodotti eccitanti o integratori presi a caso può dare un sollievo momentaneo, ma non risolve il problema alla base.

Le piante adattogene aiutano il corpo a gestire meglio lo stress e a recuperare energia in modo fisiologico. L’obiettivo non è sentirsi “carichi” artificialmente, ma ritrovare una vitalità stabile, che duri nel tempo e non si esaurisca dopo poche ore.

Anche il magnesio, se scelto nella forma più adatta, può contribuire a ridurre la sensazione di affaticamento, sostenendo il sistema nervoso e muscolare.

Normalizzare la stanchezza è uno degli errori più comuni. Ascoltarla, invece, è il primo passo per capire di cosa ha davvero bisogno il corpo e tornare gradualmente a stare bene.