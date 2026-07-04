Una mostra in movimento allestita dal progetto Archivio Atena attraverso l’adesivizzazione sul retro di 7 camion.

La mostra dal titolo “Ella è guarita” di Marco Gennari e Gaia Credentino si costituisce di immagini raccolte nel 2021 da Gennari e Credentino per censire gli ex voto di San Ciro, censimento ricco e prezioso oggi conservato alla Schifa di Atena Lucana. Di queste immagini, in occasione di Opera Paese, fase conclusiva del progetto, sono state scelte alcune per essere apposte e adesivizzate sui camion partiti dopo la benedizione del parroco don Michele Casale nel piazzale della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.

I camion saranno utilizzati regolarmente dalle imprese che ne detengono la proprietà, portando in giro per l’Italia il culto di San Ciro.

Opera Paese continua con altre iniziative. Ieri sera è stato dato avvio al Cinemino, cinema all’aperto in Piazzetta Schifa. Prossimi appuntamenti giovedì 9 luglio con “Un sacco bello” di Carlo Verdone, giovedì 16 con “Incontri ravvicinati del terzo tipo” di Steven Spielberg e a seguire Dino Lopardo con la proiezione del film “Vecchio”, mercoledì 22 “Persepolis” di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud e a seguire “Il grande gioco. Milano – Cortina: il rovescio delle medaglie” (ad introdurre il film in videochiamata Attivist* Offtopic/cio).

Questa sera invece è prevista la conclusione del laboratorio di tracce e racconti dall’archivio di Atena Lucana a cura di 17 studio insieme a WeLikeTheFish e Bob Vito. Con le foto di famiglia provenienti dall’archivio sono stati creati visuals che saranno proiettati alle 21.30 nella piazza retrostante il Museo Archeologico. Infine l’11 luglio secondo appuntamento di Ballet’/Rassegna di suoni e archivi con il live di Agenda dei buoni propositi nella Piazzetta della Schifa.