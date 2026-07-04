Incidente nei boschi di Sanza ieri pomeriggio, quando un 69enne è rimasto ferito.

L’uomo era intento nella lavorazione e sistemazione del legname, quando pare che un grosso ramo si sia staccato da un albero ferendolo alla testa.

Subito sono stati allertati i soccorsi del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale di Sapri.

Qui è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasferire il ferito al “San Luca” di Vallo della Lucania, dove si trova ricoverato.