Paura ieri sera ad Agropoli in via della Libertà dove un 81enne e un 50enne sono stati investiti da uno scooter mentre passeggiavano in strada.

Le cause dell’investimento sono al vaglio dei Carabinieri della locale Compagnia e degli agenti della Polizia Municipale intervenuti subito dopo l’incidente.

Alla guida del motociclo c’era un giovane.

I sanitari del 118 hanno soccorso le due persone travolte e le hanno trasportate in ospedale a Vallo della Lucania per le cure del caso.