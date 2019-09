Servizio Civile Nazionale. Il Comune di Sant’Arsenio seleziona 12 giovani volontari per due progetti

Anche nel 2020 i giovani santarsenesi potranno prestare Servizio Civile Nazionale presso il proprio Comune.

Come nel 2019, grazie ad una progettualità della locale Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Donato Pica, 12 ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, potranno lavorare per un anno, alcune ore al giorno, remunerati, imparare come funziona la Pubblica Amministrazione ed ottenere punteggio per futuri concorsi pubblici in cui vorranno cimentarsi.

Luigi Biscotti, assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Sant’Arsenio, ha presentato l’iniziativa. “Anche quest’anno, per il secondo consecutivo, ci viene approvato il progetto di Servizio Civile Nazionale – ha affermato – con 12 ragazzi che si occuperanno di Salvaguardia dell’Ambiente e Territorio (6 unità) e del patrimonio culturale (restanti 6). Ne siamo lieti, ci teniamo molto. Il nostro impegno nelle politiche del lavoro verso i più giovani rimane costante“.

“Il Servizio Civile Nazionale è una delle nostre priorità – ha sottolineato il sindaco Pica -. Grazie ai nostri giovani riusciamo ad intervenire in vari settori: ambiente, igiene, cultura, turismo. Riteniamo infine in questo modo di poter dare una piccola risposta lavorativa alle esigenze dei ragazzi. Anche per questo ci impegneremo sull’altro fronte dei bandi per il Servizio Civile: quello Regionale“.

Le domande dovranno essere presentate online entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre

– Paola Federico –