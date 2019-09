Si svolgerà sabato 21 settembre alle ore 18.00, presso i locali di Palazzo Marone, la cerimonia di premiazione della borsa di studio “Elisabetta Nicodemo” destinata ai neo diplomati residenti a Monte San Giacomo.

L’iniziativa, fortemente voluta dal dottor Gianfranco Izzo, figlio di Elisabetta Nicodemo, nativo di Monte San Giacomo e cittadino onorario del Comune, quest’anno è giunta alla 32^ edizione e premia lo studente più meritevole e con particolari condizioni economiche familiari, con la somma di 2000 euro, quale valido stimolo e incoraggiamento ai giovani meritevoli di sostegno e incoraggiamento nella prosecuzione degli studi.

L’Amministrazione Comunale, insieme all’associazione Libertas, partner dell’iniziativa, e all’Associazione Monte Pruno Giovani, anche quest’anno ha inteso arricchire la manifestazione con la seconda edizione della “Festa dello Studente” riservata agli allievi delle classi che vanno dalla terza media al quarto superiore, nell’anno scolastico appena trascorso, con l’attribuzione ai più meritevoli di un premio consistente in un buono di 100 euro per l’acquisto di libri e con un attestato di merito.

Dopo la riunione della commissione per vagliare le domande pervenute, sabato 21 settembre si procederà a consegnare il premio allo studente ritenuto più meritevole.

“Desideriamo esprimere vivi ringraziamenti al dottor Izzo, – fanno sapere il sindaco Raffaele Accetta e l’assessore alla Cultura Angela D’Alto – giacché la sua iniziativa è assolutamente in linea con le idee programmatiche di questa Amministrazione, attenta ai meriti e ai bisogni dei propri concittadini ed in particolare dei giovani, ai quali viene in tal modo offerto un valido stimolo e incoraggiamento“.

– Chiara Di Miele –