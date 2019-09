Deruba un centro massaggi a Battipaglia fingendosi carabiniere. Arrestato ebolitano

Bussa alla porta di un centro massaggi, si presenta come carabiniere e deruba i proprietari. L’episodio è accaduto a Battipaglia.

Come si legge su “La Città di Salerno”, un uomo di 34 anni di Eboli si è presentato alla reception del centro massaggi come rappresentante delle Forze dell’Ordine e ha chiesto di aprire la cassa per vedere l’incasso. Il cittadino asiatico ha opposto resistenza, allertando, così, una sua collaboratrice presente nella struttura. All’arrivo della donna asiatica il malvivente ha preso un coltello e lo ha puntato alla gola dell’ultima arrivata, strappandole poi la borsa e scappando via.

La coppia di asiatici ha immediatamente allertato la Polizia che è prontamente intervenuta in zona.

I poliziotti sono riusciti in poco tempo ad individuare e fermare il rapinatore, ma non la refurtiva, probabilmente abbandonata per strada nella fuga.

L’uomo è stato subito riconosciuto dalla vittima ed è stato arrestato per lesioni personali gravi.

