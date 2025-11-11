Richiami vietati scoperti a Serre.

Le Guardie zoofile dell’ENPA, durante alcuni controlli volti ad evitare il fenomeno del bracconaggio, hanno scoperto due cacciatori che facevano uso di richiami elettromagnetici vietati.

L’uso di un richiamo acustico elettromagnetico integra il reato di caccia con mezzi vietati.

I due utilizzavano i richiami per attirare allodole e tordi.

Dopo il controllo, i due sono stati invitati presso la caserma dei Carabinieri di Serre dove sono stati denunciati. I mezzi sono stati sequestrati.

L’utilizzo di richiami elettroacustici rappresenta una grave violazione delle normative vigenti e un comportamento irrispettoso non solo delle leggi dello Stato, ma anche nei confronti della stessa categoria dei cacciatori seri e rispettosi delle regole. Tali condotte possono comportare sanzioni penali e la revoca del porto darmi.

L’ENPA desidera ringraziare i cacciatori e i cittadini che, con senso civico, “collaborano segnalando situazioni irregolari, contribuendo così alla tutela della fauna e al rispetto della legalità. Un ringraziamento particolare è rivolto al Comando Stazione Carabinieri di Serre per la collaborazione, la disponibilità e il costante supporto dimostrati durante le operazioni di controllo. L’Ente continuerà a operare con determinazione affinché chi elude le leggi venga identificato ed emarginato da unattività che deve restare corretta e regolamentata”.