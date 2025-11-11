Un passo importante verso una riforma attesa da anni. Ieri in Sala Zuccari al Senato si è discusso il disegno di legge Ancorotti che punta a valorizzare professionalità, legalità e innovazione nel mondo dell’estetica e dell’acconciatura.

Presenti per la CNA Liliana Tierno di San Pietro al Tanagro per il settore acconciatura, Loretta Capaccio per l’estetica e Simona Paolillo, segretario di CNA Salerno e del coordinamento regionale.

Il Ddl introduce importanti novità: lotta all’abusivismo e tutela del lavoro regolare, maggiore flessibilità per le imprese, soprattutto sul lavoro a domicilio, formazione di qualità con standard condivisi ed omogenei in tutte le regioni, riconoscimento di nuove figure professionali come onicotecnico, truccatore, tecnico ciglia e sopracciglia e specialista in estetica oncologica.

Un passo decisivo per modernizzare il comparto del benessere e offrire nuove opportunità a professionisti e imprese del settore. Il Ddl Ancorotti interviene sulla formazione professionale superando la frammentazione normativa che si è creata nei 35 anni trascorsi dalla legge per l’estetica n. 1/1990. Inoltre, prevede che le Regioni, d’intesa con le associazioni di categoria, definiscano programmi di aggiornamento professionale di qualità e criteri uniformi per la qualificazione dei docenti. Tra le novità più rilevanti quella dell’affitto di poltrona e cabina finalmente regolato da norme chiare e proporzionate alla dimensione dell’impresa.

“Adesso in Campania è fondamentale far conoscere il Ddl in tutti i territori e lavorare insieme perché diventi presto legge – ha sottolineato Simona Paolillo -. Ci preme riprendere anche il sistema dell’organizzazione degli esami di valutazione”.

CNA plaude all’impegno nel contrastare con decisione il fenomeno dell’abusivismo che continua a danneggiare le imprese sane e a minacciare la sicurezza dei cittadini. Apprezza, inoltre, la scelta di inasprire le sanzioni per chi esercita abusivamente l’attività di estetista o di acconciatore, un segnale necessario per tutelare le imprese che operano nel rispetto delle regole.

Soddisfazione è stata espressa anche da Liliana Tierno, hairstylist titolare di “Oasi di Bellezza” a San Pietro al Tanagro. “Con il nuovo disegno di legge di cui abbiamo discusso ieri in Senato si tutela maggiormente la nostra professione e quella degli estetisti dalle insidie dell’abusivismo – ha affermato – e si dà un maggiore valore alla formazione di chi vuole intraprendere questo percorso professionale. Ringrazio la CNA e Simona Paolillo per l’impegno a favore della nostra categoria”.