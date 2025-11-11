Continua la brillante ascesa professionale di Domenico Manfredi che aggiunge un nuovo e importante riconoscimento al suo percorso nel mondo della pasticceria.

L’artista del dolce è stato riconfermato e inserito nella prestigiosa e limitata “Équipe Eccellenze Italiane” della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (FIPGC), una delle massime onorificenze del settore a livello mondiale.

L’Équipe Eccellenze Italiane FIPGC è un gruppo selezionato di professionisti d’altissimo livello, scelti per il loro talento, la loro dedizione e la capacità di rappresentare l’eccellenza italiana nel mondo. La Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (FIPGC) ha creato questa équipe con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il Made in Italy, ponendosi come punto di riferimento digitale per gli amanti dell’Italia, delle sue tradizioni e dei suoi prodotti artigianali.

I membri dell’Équipe vengono selezionati tra i vincitori di medaglie d’oro in concorsi nazionali e internazionali e sono professionisti riconosciuti per la loro comprovata esperienza, originalità e maestria tecnica. Molti di loro sono anche citati nelle più importanti pubblicazioni di settore, come “Dolcesalato”, confermando il loro ruolo di ambasciatori dell’arte dolciaria italiana.

Parallelamente a questo importante riconoscimento, per Domenico Manfredi si apre ora un nuovo capitolo della sua carriera: la formazione per diventare giudice di gara internazionale FIPGC. Si tratta di un traguardo di grande prestigio, riservato a professionisti già certificati e con una solida esperienza alle spalle, che abbiano conseguito risultati eccellenti, tra cui vittorie con medaglie d’oro in competizioni ufficiali.

Il percorso per ottenere la qualifica di giudice internazionale prevede la frequenza di corsi specialistici organizzati dalla Federazione Italiana FIPGC, con lo scopo di elevare ulteriormente la qualità e la competenza tecnica della disciplina a livello globale. Al termine del percorso formativo, i candidati devono superare un esame scritto e orale, volto a verificare la preparazione, la conoscenza delle regole internazionali e la capacità di valutazione oggettiva nelle competizioni di settore.

Con questa riconferma nell’Équipe Eccellenze Italiane e il prossimo passo verso la qualifica di giudice internazionale, Domenico Manfredi si conferma tra i protagonisti più autorevoli e apprezzati della pasticceria italiana contemporanea.

La sua carriera, fatta di impegno, ricerca e passione, rappresenta un esempio di come il talento, unito alla costante formazione, possa portare a risultati di rilievo nel panorama dolciario mondiale.

Un orgoglio per il Made in Italy e un’ispirazione per le nuove generazioni di professionisti che aspirano a trasformare la propria arte in eccellenza.