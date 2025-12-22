In vista delle festività, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno intensificato i controlli sugli articoli natalizi e alimenti tipici, ispezionando numerosi esercizi commerciali e rilevando non conformità in 11 casi.

In particolare, presso due rivenditori ubicati a Salerno e nella Valle dell’Irno, i Carabinieri del Nas hanno sequestrato oltre 650 addobbi e decorazioni natalizie non conformi, tra cui personaggi del presepe e palline di Natale, tutti privi delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore.

Particolare attenzione è stata posta anche sulla produzione e la vendita degli alimenti tipici delle festività natalizie, sottoponendo a sequestro sei quintali di prodotti. I casi più rilevanti sono stati accertati nella Valle Telesina e nel salernitano dove ci sono stati i sequestri più ingenti di alimenti, tutti risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità.

Diverse diffide sono state impartite anche presso pasticcerie ubicate ad Avellino, nel Cilento, nell’Agro Nocerino-Sarnese e nel beneventano dove sono state rilevate, a vario titolo, diverse criticità igienico-sanitarie come pareti sporche, pulizia straordinaria carente, soluzioni di continuità sulle superfici calpestabili, necessità di implementare le misure per contrastare gli animali infestanti, presenza umidità dovuta a infiltrazioni e depositi ingombrati da materiale non pertinente.

In totale sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari a 10.000 euro e segnalate alle autorità amministrative undici persone.