Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa a Salerno e tra i protagonisti c’è stata Benedetta De Luca.

Benedetta De Luca, avvocatessa, content creator e disability advocacy, oltre che fondatrice di un brand, è nota per il suo impegno nell’inclusione delle persone con disabilità. Nata con una malattia rara: l’agenesia sacrale, ha trasformato le sue sfide personali in forza, promuovendo una cultura dell’inclusione e abbattendo stereotipi.

Esempio di forza e ispirazione per gli altri, Benedetta incarna i valori olimpici di coraggio, rispetto e solidarietà. Il suo impegno nel promuovere l’uguaglianza e abbattere gli stereotipi riflette pienamente lo spirito inclusivo e unificante delle Olimpiadi.

La staffetta dei tedofori è partita da Forte La Carnale/via Carella e di mano in mano, passo dopo passo, la fiaccola ha attraversato via Torrione, Corso Garibaldi, via Roma, la Villa Comunale, Piazza della Libertà, fino a giungere alla Stazione Marittima al Molo Manfredi dove è stato acceso il tripode olimpico.

“Essere Tedofora Coca-Cola per me significa trasformare la fragilità in forza. Portare la Fiamma Olimpica è un gesto simbolico potentissimo: racconta il mio percorso, le sfide affrontate e la convinzione che l’inclusione non sia un’eccezione, ma un valore da vivere ogni giorno. Correre come Tedofora è un messaggio di coraggio, rispetto e uguaglianza che voglio condividere con tutte le persone che, come me, credono che i limiti possano diventare opportunità” commenta Benedetta De Luca.

“Grande festa per la Fiamma Olimpica simbolo di pace e fratellanza universale, luce di speranza che si è fusa con le nostre Luci d’Artista. Grazie ai tedofori, al team, a tutti quelli che hanno lavorato per una serata magica ed emozionante. Grazie a Salerno che vince ancora” le parole del sindaco Vincenzo Napoli.

La carovana, partita da Paestum, ha attraversato anche Battipaglia e Bellizzi prima di giungere nel capoluogo. Tra i tedofori della tappa battipagliese c’era anche Maria Cappelli, professoressa di educazione fisica all’Istituto d’Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina.