La Gelbison ci ha preso gusto a vincere con le squadre siciliane e dopo le due vittorie con Acireale ed Enna questa volta ha riservato lo stesso trattamento anche alla neo promossa Gela, finora piacevole protagonista di questa metà stagione. Per la Gelbison tre successi consecutivi che di fatto fanno dare un calcio alla crisi che sembrava aver attanagliato il team caro al presidente Maurizio Puglisi.

Per questa gara a Gela, giocata a porte chiuse per disposizione del Prefetto, il tecnico dei cilentani Massimo Agovino presenta solo una novità in formazione, Diabate al posto di Fernandez. Quest’ultimo subentra ad inizio ripresa e con la sua rete nel recupero mette il sigillo al vittorioso match.

Una novità anche tra i padroni di casa. La gara si gioca sotto una fastidiosa pioggia, ma questo non impedisce ai protagonisti di offrire un buono spettacolo. Nella prima frazione parte meglio il Gela, ma le occasioni migliori sono per Fereira e Russo e Diabate. Il tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa il ritmo scema, complice anche il terreno di gioco sempre più allentato, ma la Gelbison controlla senza problemi e al 27’ riesce a sbloccare la contesa. Dalla sinistra Semeraro crossa per il neo entrato Cascio che di testa serve un cioccolatino che Kosovan scarta in modo vincente e ringrazia. La rete dà sicurezza ai cilentani che si limitano a controllare senza affanni la sterile reazione dei padroni di casa i quali proprio nell’ultimo minuto di recupero sono costretti a incassare la rete del raddoppio. A firmare il definitivo 0-2 ci pensa con una rapida ripartenza Fernandez.

Una vittoria che fa salire la Gelbison a quota 23 e chiudere l’andata a centro classifica. Alla ripresa dopo la sosta di fine anno gli uomini di Agovino affronteranno in trasferta domenica 4 gennaio il Sambiase.