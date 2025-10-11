La Giunta comunale di Battipaglia, guidata dalla sindaca Cecilia Francese, nei giorni scorsi ha proposto di conferire il massimo encomio agli operatori della Polizia Locale, il Tenente Domenico Di Vita e gli Agenti Teresa Biancullo e Maurizio Mastrolia, per il brillante risultato ottenuto nel maxi sequestro di sostanze stupefacenti eseguito il 10 ottobre del 2024.

I tre portarono a compimento una importantissima operazione di contrasto allo spaccio nel territorio di Battipaglia e della Piana del Sele. L’attività di indagine, svolta con intelligenza e grande professionalità dalla squadra della Polizia Locale, permise il sequestro di una piantagione con circa 100 kg di marijuana, per un valore di circa 100mila euro, coltivata in un’azienda agricola di Battipaglia, con il conseguente arresto della titolare.

“Questo straordinario intervento ha avuto un impatto significativo sulla sicurezza e sul benessere della nostra comunità, dimostrando l’impegno e la dedizione degli agenti. L’operazione, frutto di un lavoro meticoloso e coordinato, ha messo in luce l’eccellenza operativa e la professionalità del personale coinvolto. La sinergia tra le diverse Forze dell’Ordine ha rappresentato un modello di cooperazione efficace nella lotta contro il traffico di droga. In riconoscimento di tali meriti questo encomio non solo celebra un’operazione di successo, ma rafforza anche l’impegno collettivo nella salvaguardia della legalità e della sicurezza pubblica, promuovendo una comunità più unita e consapevole” affermano gli amministratori battipagliesi.