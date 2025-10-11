Incidente mortale questo pomeriggio sulla Strada Statale Bussentina. Nel territorio di Sanza un’auto e due moto si sono scontrate.

Nell’impatto hanno perso la vita la 57enne Antonietta Aluotto e il 65enne Angelo Saverio Spina, entrambi di Monte San Giacomo, che viaggiavano in sella alla moto. Lei ha perso la vita sul colpo, lui poco prima dell’atterraggio dell’elisoccorso nonostante le manovre rianimative dei sanitari.

Un altro centauro, un uomo di Cava de’ Tirreni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in eliambulanza al “Ruggi” di Salerno. Le condizioni del conducente della Fiat Punto non sarebbero invece preoccupanti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della New Geo e un’automedica da Montesano ma non hanno potuto far altro che constatare la morte dei due.

Ai Carabinieri della Compagnia di Sapri spetterà definire la dinamica dell’incidente. Le salme sono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria all’obitorio dell’ospedale di Polla.