“Adesso mi sto dedicando alla letteratura, alla filosofia, le cose belle della vita. Di sicuro non andrò a casa e non vado alle Seychelles, mi sono collocato sulla linea Napolitano-De Mita e per un altro quarto di secolo sto qui a fare politica“.

Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della festa de “Il Foglio” a Firenze.

“La stagione delle Regionali a mio parere è stata gestita non bene, anzi in qualche realtà molto male. Qual è la Regione più importante che va al voto? La Campania. Dove i 5 Stelle sono stati all’opposizione per 10 anni e il Pd è risultato il più votato? La Campania. Quale Regione diamo ai 5 Stelle? La Campania!” ha proseguito.

E parlando di Roberto Fico, candidato del centrosinistra alle Regionali campane, ha aggiunto: “La Campania, dopo 10 anni di rivoluzione democratica e civile, ha bisogno di proposte serie e non di scemenze se si vuole vincere la campagna elettorale. Spiegherò a tutti, a cominciare da Fico, che il tempo della demagogia e delle stupidaggini è finito. Siccome è stato dieci anni all’opposizione nel governo campano, deve imparare prima le cose che abbiamo fatto e di quelle deve parlare, sennò di cosa parla? Non essendo Richard Gere o Monica Bellucci dovrà conquistare consensi parlando delle cose fatte”.