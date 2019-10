Sentenze pilotate alla Commissione Tributaria di Salerno. Anche un autore Rai tra gli arrestati

C’è anche il manager televisivo Casimiro Lieto tra gli arrestati nell’operazione della Guardia di Finanza sulle sentenze pilotate nella Commissione tributaria di Salerno.

Lieto, autore del programma di Rai2 “La domenica ventura” ma in passato anche de “La prova del cuoco” e “La vita in diretta“, è accusato di concorso in corruzione.

“Un sistema consolidato che sembrava essere unicamente la punta di un iceberg ben più profondo” come il Gip definisce nell’ordinanza l’intero sistema corruttivo. All’interno di quest’ultimo figura anche il nome di Antonio Mauriello, già giudice tributario, attualmente membro del Consiglio Nazionale della Giustizia Tributaria a Roma. Secondo gli inquirenti Mauriello ha “ostentato rapporti e contatti con esponenti apicali della Lega Nord” che utilizzava per fare in modo che i giudici tributari di Salerno dessero seguito alle sue richieste. Il Gip nell’ordinanza cita le dichiarazioni rese dal giudice tributario corrotto Ferdinando Spanò.

Ricordiamo che stamattina ci sono stati nuovi arresti nell’ambito delle indagini sulla Commissione Tributaria di Salerno con l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per altri 7 indagati tra giudici, funzionari, commercialisti ed imprenditori. Le indagini lo scorso 15 maggio avevano già portato all’arresto di 14 persone.

La Guardia di Finanza di Salerno, su ordine della Procura, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP, nei confronti di 7 indagati per corruzione in atti giudiziari. Alcuni indagati e in precedenza arrestati hanno ammesso le proprie responsabilità in relazione agli episodi corruttivi contestati ed hanno riferito ulteriori episodi di corruzione a loro carico e di altri indagati. Le dichiarazioni sono state rinforzate da riscontri che hanno formato una piattaforma gravemente indiziante in relazione ad ulteriori 10 sentenze di secondo grado, pronunciate dalla Commissione Tributaria Regionale – Sezione distaccata di Salerno, il cui iter risulterebbe essere stato “pilotato” a favore dei ricorrenti privati in cambio di somme di denaro.

– Chiara Di Miele –

