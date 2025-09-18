Dal napoletano fino a Sanza seguono l’auto di un rappresentate di gioielli che doveva effettuare una consegna nel paese valdianese.

Due uomini a bordo di una Fiat 500X a noleggio, approfittando del momentaneo allontanamento del rappresentante, hanno aperto il portabagagli della sua auto prelevando monili in oro e altri gioielli per un valore di circa 15mila euro.

Quando il cliente doveva ritirare la merce, il rappresentante si è accorto di aver subito il furto.

Lo sventurato si è rivolto ai Carabinieri della Stazione di Sanza che hanno raccolto la denuncia. Immediatamente i militari agli ordini del Maresciallo Massimiliano Castellino hanno vagliato le immagini della videosorveglianza individuando i due responsabili.

Grazie ad un lavoro coordinato con i Carabinieri di Napoli l’auto utilizzata dai ladri è stata trovata nella città partenopea e posta sotto sequestro. Proseguono le indagini per acciuffare i malviventi.