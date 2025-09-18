Continuano i controlli da parte della Polizia Locale di Battipaglia.

Questa mattina gli agenti della sezione di Polizia Commerciale, coadiuvata e retta dal Sottotenente Massimiliano Corrado, nell’area mercatale del giovedì in viale Barassi hanno fermato due uomini partenopei dediti alla vendita di calzini senza la licenza.

Uno dei venditori è stato trovato anche in possesso di hashish e segnalato in Prefettura come assuntore. Entrambi sono stati sanzionati e allontanati con daspo urbano e foglio di via obbligatorio dal comune di Battipaglia.